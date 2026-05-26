Akılalmaz kaza, Kağızman ilçesine bağlı Günindi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Günindi köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SANİYELER KALA ARAÇTAN ATLADILAR

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki dik uçuruma doğru sürüklenmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu, büyük bir soğukkanlılıkla saniyeler içinde kendilerini kapıdan dışarı fırlattı. Talihsiz adamların araçtan atlamasının hemen ardından otomobil, taklalar atarak yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıdaki dere yatağına yuvarlandı.

MUCİZE ESERİ HAFİF YARALANDILAR

Feci kazayı gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yüksekliğe sahip uçurumun kenarında ölümden dönen 2 kişi, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, gerekli kontroller ve tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Hurdaya dönen araçla ilgili olarak jandarma ekipleri tahkikat başlattı.