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Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kars Valiliği ve Biz Ebru Derneği ortaklığında hayata geçirilen şölenin açılış gününde sahne alan Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Bölgenin en köklü geleneklerinden olan Karslı aşıkların sunduğu atışma ve saz dinletisi ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcıları, kendileri için kurulan stantlarda asırlık el sanatlarını sergileyerek vatandaşlara tanıttı.

Şölenin açılışında konuşan Kars Valisi Ziya Polat, Kars’ın Anadolu’dan Kafkasya’ya açılan çok stratejik ve tarihi bir kapı olduğunu vurguladı. Şehrin tarihi misyonuna dikkat çeken Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüklerimizden, ecdadımızdan devraldığımız bu eşsiz mirası, örfümüzü ve adetlerimizi yarınlara eksiksiz aktaracak bir şehirdeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu anlamlı projesine geçtiğimiz yıl da ilk olarak buradan start vermiştik."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen de somut olmayan kültürel değerlerin korunması ve bu konudaki toplumsal farkındalığın artırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Erkmen, organizasyonun detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Üç gün sürecek şölen boyunca farklı sanat dallarında uzmanlaşmış 16 ayrı şehirden gelen 50 sanatçımızla bir arada olacağız. Burada çok sayıda uygulamalı gösteri ve tanıtım yapılacak. Bakanlık olarak bu yaşayan mirası koruyup gelecek nesillere aktarmak adına tüm imkanlarımızla çalışıyoruz."