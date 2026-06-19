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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, amirler ve birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, Kars genelinde yürütülen asayiş, güvenlik ve trafik hizmetleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Birim amirleri, sahada devam eden projeler ve operasyonel faaliyetler hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLER İÇİN SESSİZLİK VE GÜVENLİK SINIRI: YKS TEDBİRLERİ

Toplantının en sıcak gündem maddesini, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oluşturdu. Hafta sonu sınava girecek adayların ve ailelerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına şu kararlar gözden geçirildi:

Sınav Merkezleri Çevresi: Sınav binalarının etrafında gürültü kirliliğini önleyecek devriyeler sıklaştırılacak.

Trafik Akışı: Adayların sınav merkezlerine geç kalmadan, güvenle ulaşabilmesi için ana arterlerde ve okul önlerinde özel trafik planlamaları uygulanacak.

TÜRKİYE'DEKİ DEV ZİRVE İÇİN KARS'TA TEYAKKUZ: NATO HAZIRLIKLARI

Toplantının stratejik açıdan en önemli başlıklarından biri de 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oldu.

Zirve süresince ülke genelinde en üst düzeye çıkarılacak güvenlik protokolleri kapsamında, Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nün yerelde alacağı önlemler, kritik tesislerin korunması, istihbari bilgi akışı ve sınır güvenliğine yönelik ek tedbirler detaylandırıldı.

SUÇ VE SUÇLUYA KARŞI SIFIR TOLERANS

İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, kentin huzur ikliminin korunması noktasında taviz verilmeyeceğini belirterek asayişten terörle mücadeleye, kaçakçılıktan uyuşturucuya kadar tüm birimlerin koordineli çalışmasını istedi. Toplantıda özellikle şu başlıklardaki performanslar değerlendirildi:

-Narkotik ve Siber Suçlar: Gençleri hedef alan zehir tacirlerine ve sanal suçlara karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürmesi,

-Toplum Destekli Polislik: Vatandaşla iç içe, önleyici polislik faaliyetlerinin artırılarak kurum-halk ilişkilerinin en üst seviyede tutulması talimatı verildi.

Gelecek döneme ait stratejik hedeflerin ve kurumlar arası koordinasyonu artıracak ilave tedbirlerin kararlaştırılmasının ardından toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.