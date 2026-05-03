Kars’ta bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava ve uzayan kış, tarım takvimini ciddi şekilde aksattı. Her yıl nisan ayında başlayan ekim süreci, bu kez mayıs ayına sarktı. Toprağın geç ısınması ve don riskinin uzun süre devam etmesi, üreticileri hem zaman hem de verim açısından zorlu bir sürecin içine itti.

İMECEYLE ZAMAN KAYBI TELAFİ EDİLİYOR

Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler, gecikmenin yarattığı baskıyı imece usulüyle azaltmaya çalışıyor. Aile üyeleri, komşular ve yakınların desteğiyle yürütülen çalışmalar, gün boyu aralıksız sürüyor. Akşam saatlerine kadar devam eden yoğun mesai sırasında üreticiler, hava durumunu da yakından takip ediyor.

Tarlalarını imece usulüyle ektiklerini belirten Alican Aldım, "Bu yıl geç oldu, kar yağışlarından dolayı, biz de şuan yetiştirmeye çalışıyoruz. 600-700 dönüm sürüyoruz" dedi.

ÜRÜN DESENİ VE HASAT TAKVİMİ ETKİLENDİ

Uzayan kış yalnızca ekim takvimini değil, ürün planlamasını da değiştirdi. Özellikle arpa, buğday ve yem bitkilerinde yaşanan gecikmenin hasat dönemini de ileriye taşıyacağı ifade ediliyor. Bu durumun verim üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı ise merak konusu.

YÜKSEK KESİMLERDE SÜREÇ YENİ BAŞLADI

Üreticiler, bir yandan yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren soğuk havaya, diğer yandan yağışlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kars’ta bazı bölgelerde ekim tamamlanırken, 2 bin metre üzerindeki alanlarda ise tarlalar yeni sürülerek ekime hazırlanıyor. Zamana karşı yarışan çiftçiler, süreci en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.