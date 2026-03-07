Kars’ta etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Selim ilçesi Aşağıdamlapınar köyü yolunda 3 araç kaldı.

Sürücülerin yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yürütülen çalışmada, yolda kalan kişileri araçlarıyla birlikte kurtarıp güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kars-Digor kara yolu 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, kara saplandı.

Seyir halindeki başka bir araç ise devrildi. Her iki kazada da yaralanan olmadı. Bölgeye trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması başlattı. Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.