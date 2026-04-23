KARS’TA DOLANDIRICILIK FRENİ: POLİS SAHADA

Son dönemde artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılık vakaları üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul’un talimatıyla sahaya inen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kenti karış karış gezerek dolandırıcılık şebekelerine karşı adeta bir "bilinç duvarı" örüyor.

KAPI KAPI "ALTIN" DEĞERİNDE UYARILAR

Özellikle kadın polislerden oluşan ekipler; apartmanlar, kıraathaneler ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bire bir temas kuruyor. "Kendini polis, savcı veya asker olarak tanıtıp para talep edenlere itibar etmeyin" uyarısında bulunan ekipler, hiçbir kamu görevlisinin telefon üzerinden nakit veya altın isteyemeyeceğinin altını çizdi.

"VAKİT KAYBETMEDEN 112’Yİ ARAYIN"

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında binalara afişler asılırken, posta kutuları da uyarı broşürleriyle dolduruldu. Şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurulması gerektiğini hatırlatan yetkililere, mahalle sakinlerinden de tam destek geldi.