Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri şüpheli bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

ORGANİZATÖRLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri E.Ç., (46) E.C., (42) K.A., (42), T.D. (51) olarak açıklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Göçmen Kaçakçılığı" suçuyla hakim karşısına çıkarılan 4 zanlı, Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.