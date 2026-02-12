Birkan Çelik (65) yönetimindeki 36 ABD 144 plakalı otomobil, Hayri Atilla (61) idaresindeki 36 SA 252 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan N.E, Ö.G, S.A. ve Y.Ş. isimli kişiler yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, AFAD görevlileri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolu bir süre tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.