Serhat şehri Kars, Ramazan Bayramı’nı maneviyat dolu bir sabahla karşıladı. Kent sakinleri, bayram namazının bereketini paylaşmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Bayramın kalbi ise her yıl olduğu gibi yine Sultan Alparslan Külliyesi’nde attı.

CEMAAT AVLULARA TAŞTI

Günün ilk ışıklarıyla birlikte külliyeye yönelen yüzlerce vatandaş, kısa sürede caminin iç mekanını tamamen doldurdu. İçeride yer bulamayan Karslılar, serin havaya rağmen külliyenin geniş avlusunda saf tutarak namazlarını eda etti. Namaz öncesi verilen vaazda; bayramların sadece bir tatil değil, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve kardeşlik bağlarını güçlendiren mukaddes günler olduğu hatırlatıldı.

DUALAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN

Bayram namazının kılınmasının ardından eller semaya kalktı, huzur ve barış için dualar edildi. Namaz sonrası gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreninde ise renkli görüntüler oluştu. Külliye içinde ve avlusunda birbirine sarılarak bayram sevinci paylaşan vatandaşlar, "hayırlı bayramlar" temennileriyle kucaklaştı.

Manevi atmosferin doruğa ulaştığı namazın ardından birçok vatandaş, ahirete irtihal eden yakınlarını anmak üzere şehir mezarlıklarının yolunu tuttu. Kars’ta bayramın ilk saatleri; huzur, vefa ve sarsılmaz bir birlik mesajıyla hafızalara kazındı.