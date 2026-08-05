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Kaynak: İHA

Kars Bülbül Mahallesi'nde bulunan bir konutun bahçesinde gezen yılanı fark eden mahalle sakinleri endişeye kapıldı. Çevredekilerin durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aktarması üzerine adrese Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan uzman ekipler, bahçede yürüttükleri hassas operasyonla canlıyı zarar görmeden kontrol altına aldı. Hiçbir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadan yakalanan yılan, ekolojik dengenin gözetilmesi adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü görevlilerine aktarıldı. Koruma altına alınan yılanın, tespit edilecek elverişli bir doğal ortama salınacağı bildirildi.