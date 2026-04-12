Kars’ta bahar aylarında ağaçlar kırağı tuttu

Kuvvetli yağışların 13.04.2026 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.