Yeniçağ Gazetesi
12 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Kars’ta bahar aylarında ağaçlar kırağı tuttu

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava bahar nisan ayında ağaçları kırağıyla kapladı. Kırağı tutan ağaçlar havadan görüntülendi.

Haberi Paylaş
Kars’ta kış etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle birlikte ağaçlar zemheri soğuklarında olduğu gibi yeniden kırağı tuttu.

1 6
Ağaçlar kırağıyla kaplandı. Kars Kalesi’nin etekleri yağan kar ile birlikte beyaza büründü.

2 6
METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

3 6
Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; 12.04.2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ağrı çevrelerinde yağış bekleniyor.

4 6
Beklenen yağışların kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

5 6
Kuvvetli yağışların 13.04.2026 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

6 6
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro