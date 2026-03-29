Kış uykusundan uyanan anne ayı ve yavruları, yerleşim yerine gelerek çöp konteynırlarını karıştırmaya başladı. Etrafı dikkatlice kontrol eden anne ayı çöp konteynerini çekerek devirdi. Daha sonra bir poşeti alarak uzaklaştı.

O anda bölgede bulunan vatandaş ise anne ayı ve yavrularını cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, anne ayının çöp konteynerini sürüklediği ve ardından devirdiği anlar ile anne ayının çöp konteynırı içinden bir poşet alması yer alıyor.

Çöp konteynırlarında yiyecek arayan ayı ailesi, doğal yaşam alanlarının daralmasının ve besin kaynaklarının azalmasının etkilerini gözler önüne serdi.