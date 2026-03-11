Doğu Anadolu'nun kış turizmi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehri Kars, baharın ilk ayı olan Mart'ta yeniden beyaza büründü. Özellikle Akyaka ilçesinde yer alan ve estetik kıvrımlarıyla bilinen menderesler, yağan taze karla birlikte seyri doyumsuz bir manzara oluşturdu.

SINIR HATTINDA KIŞ MASALI

Türkiye-Ermenistan sınır hattına oldukça yakın bir noktada bulunan Akyaka ilçe merkezi ile Üçpınar köyü arasındaki bölge, her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için hayati önem taşıyan menderesler, bu kez kışın saflığını temsil eden beyaz örtüyle kaplandı.

DRON KAMERALARINA YANSIYAN ESTETİK



Yüksek rakımlı coğrafyanın karakteristik özelliklerini yansıtan akarsu yatakları, karların yağmasıyla birlikte havadan görüntülendi. Kıvrımlı yapısı ve karın beyazlığıyla oluşan kontrast, bölgeyi adeta dev bir doğal tabloya dönüştürdü. Doğa fotoğrafçıları ve dron meraklıları için eşsiz kareler sunan bu manzara, Kars’ın kış turizmine olan ilgiyi de tazeledi.

BAHAR GELMEDEN KAR GELDİ

Normal şartlarda bahar hazırlıklarının başladığı Mart ayında etkili olan kar yağışı, yerel halk için şaşırtıcı olmasa da ortaya çıkan görsellik büyük beğeni topladı. Mendereslerin çevresindeki kar örtüsünün, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte nehir sularına karışarak bölgedeki canlanmayı artırması bekleniyor.