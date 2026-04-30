AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve afetlere karşı dirençli bir şehir yapısının oluşturulması hedefleri ele alındı.

Toplantı kapsamında, ilgili kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla Kars İl Afet Müdahale Planı detaylı bir incelemeden geçirildi. Yerel düzeydeki çalışma gruplarının operasyonel planlarının güncelliği tartışılırken, olası bir afet anında hızlı ve etkin müdahale kabiliyetinin artırılması için gereken stratejik adımlar belirlendi.

İl Risk Azaltma Planı (İRAP) bünyesinde yürütülen çalışmalar, toplantının en kritik gündem maddelerinden birini oluşturdu. Afet risklerini minimize etmeye yönelik mevcut projelerin durumu değerlendirilirken, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni eylemler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Şehrin afetlere hazırlık kapasitesini ölçen ve kurumlar arası eş güdümü sağlayan tatbikatların önemi vurgulandı. Toplantıda öne çıkan diğer başlıklar şunlar oldu:

Kurumların koordinasyonunu pekiştiren tatbikatların artırılarak sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin afet yönetim süreçlerine daha organize bir şekilde dahil edilmesi amacıyla yürütülen akreditasyon çalışmaları paylaşıldı.



Toplantının son bölümünde, 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile 2026 yılı için belirlenen hedefler karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Mevcut eksikliklerin giderilmesi ve kurumlar arası iletişim ağının daha dinamik hale getirilmesi konusunda mutabık kalındı.