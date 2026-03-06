Oyunculuk performansıyla kısa sürede adından söz ettiren Kaya, başrolünü üstlendiği ve festivallerden ödüllerle dönen “Tavşan İmparatorluğu” filminde Musa karakterine hayat verdi. Yedi ödüllü film, 6 Mart Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.
Çobanlık yaparken keşfedildi! Alpay Kaya 7 ödülle yıldızlaştı
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde çobanlık yaparken keşfedilen genç yetenek Alpay Kaya, sinema dünyasına dikkat çekici bir giriş yaptı. Kaya 7 ödül birden aldı.Derleyen: Hande Karacan
Yönetmen koltuğunda ve senaryoda Seyfettin Tokmak’ın imzasını taşıyan film, yetişkinlerin sert ve acımasız dünyasına karşı çocukça ama güçlü bir cesaretle direnen 12 yaşındaki Musa’nın hikâyesini anlatıyor. Katıldığı festivallerde büyük ilgi gören yapım, izleyiciyi hem duygusal hem de etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Alpay Kaya’nın yanı sıra Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos’un üstlendiği yapımın sanat yönetmenliğini Tora Aghabayova, kurgusunu Vladimir Gojun gerçekleştirirken müziklerinde usta sanatçı Erkan Oğur’un imzası bulunuyor.
Filmin hazırlık süreci oldukça uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü. Ön hazırlıkları üç yıl süren yapımın teknik çekimleri ise dört ayda tamamlandı. Yönetmen Seyfettin Tokmak, Musa karakteri için aradığı doğal oyuncuyu Kars’ın Darboğaz köyünde çobanlık yapan Alpay Kaya’da buldu ve genç yeteneği projeye dahil etti.
Çekimleri Elazığ merkez olmak üzere Keban ve Ağın ilçelerinde, ayrıca Şanlıurfa’da ağır kış koşulları altında gerçekleştirilen film ekibi zorlu şartlarla mücadele etti.
Yönetmen Tokmak’ın verdiği bilgilere göre Keban’da 35 yıl sonra yoğun kar yağışı yaşandı ve bir gecede 5,5 metreyi bulan kar nedeniyle çekimlere uzun süre ara vermek zorunda kalındı. Filmde yer alan tavşanlar ise çekim süresince veteriner hekimler gözetiminde özel olarak korundu.
İstanbul ve Elazığ’da düzenlenen görkemli galalarla izleyici karşısına çıkan filmin genç başrol oyuncusu Alpay Kaya, siyah takım elbisesiyle katıldığı gala gecesinde büyük ilgi gördü ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar genç oyuncuya “Başarıların daim olsun”, “Yolun açık olsun”, “Şansın bol olsun” gibi destek mesajları paylaştı.
Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Seyfettin Tokmak üstlenirken; Gabriella Gavica, Carlos Hernandez, Siniša Juričić, Lara Abou Saifan, Bünyamin Bayansal, Kerim Suner ve İlknur Bal Kutluay da ortak yapımcılar arasında yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve TRT’nin ortak yapımcılığında hazırlanan “Tavşan İmparatorluğu”, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yedi ödül kazanarak dikkat çekti.
Film ayrıca dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Tallinn Black Nights Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ve “En İyi Sinematografi” ödüllerine layık görüldü.
Taipei Film Festivali’nde Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülü’nü alan yapım, Ankara Film Festivali’nde de İnci Demirkol En İyi Film, Onat Kutlar En İyi Senaryo ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Boğaziçi Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmenliği ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerinin sahibi oldu.