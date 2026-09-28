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Kaynak: DHA

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren ancak ilk 4 haftada istediği sonuçları alamayan Karşıyaka'da teknik direktör arayışı başladı. Yeşil-kırmızılılarda Burhanettin Basatemür'ün görevden ayrılmasının ardından yönetimin önüne çok sayıda teknik adamın ismi geldi.

İlk 4 karşılaşmada yalnızca 2 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta galibiyetle tanışamazken 15'inci sırada kaldı.

KARŞIYAKA'YA ÖNERİ YAĞIYOR

Yaklaşık 1.5 sezondur takımın başında bulunan Burhanettin Basatemür'ün sözleşmesinin resmen sona ermesinin ardından yönetim yeni teknik direktör konusunda kararını verecek.

Bu süreçte yeşil-kırmızılı yöneticilere onlarca teknik direktörün önerildiği, amatör liglerde görev yapan isimlerin dahi kulübe ulaşarak Karşıyaka'da çalışma talebini ilettiği belirtildi.

İLK ETAPTA 9 İSİM ÖNE ÇIKTI

Karşıyaka'nın gündeminde kulübün eski teknik direktörleri, sportif direktörleri ve futbolcularının da bulunduğu geniş bir aday havuzu oluştu.

İlk etapta Atilla Güneş, Soner Tolungüç, Korhan Özen, Emre Toraman, Cem Kavçak, Anıl Can, Cenk Laleci, Ali Çalış ve Murat Yıldırım isimleri ön plana çıktı.

LİDERLE FARK 8 PUANA ÇIKTI

Karşıyaka, geride kalan 4 haftanın ardından 2 puanla 15'inci sırada bulunuyor. Liderliğe yükselen Gemlik Sümerbey Spor ise 10 puana ulaştı.

Henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-kırmızılıların liderle arasındaki fark daha sezonun başında 8 puana çıktı. Bu tablo sonrası Karşıyaka yönetiminin yeni teknik direktör tercihi, şampiyonluk hedefinin geleceği açısından önem kazandı.