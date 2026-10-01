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Kaynak: İHA

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör Zafer Uysal'ın teknik ekibi şekillendi.

Sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde başlayan İzmir temsilcisi, ilk 4 haftada aldığı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırmış ve takımın başına Zafer Uysal'ı getirmişti.

ZAFER UYSAL'IN EKİBİ BELLİ OLDU

Yeni takımıyla antrenmanlara başlayan Zafer Uysal'ın ekibinde Fatih Egedik yardımcı antrenör, Recep Öztürk kaleci antrenörü, Harun Özcan Çakmak atletik performans antrenörü, Yavuz Tarhan ise maç performans ve analiz antrenörü olarak görev yapacak.

İLK MAÇI KEPEZSPOR DEPLASMANINDA

Karşıyaka, ligin 5. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Kepezspor'a konuk olacak.

Kepezspor karşılaşması aynı zamanda Zafer Uysal'ın Karşıyaka'nın başında çıkacağı ilk resmi maç olacak.