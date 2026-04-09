Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların duyarlı ihbarıyla harekete geçerek Bostanlı Mahallesi’ndeki bir apartman bahçesini adeta çöp yığını haline getiren tehdidi ortadan kaldırdı. Ekipler, titiz bir çalışma sonucunda yaklaşık 3 ton atığı bölgeden uzaklaştırırken, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçti. Bu müdahale, belediyenin daha yaşanabilir bir kent ve sağlıklı bir toplum hedefiyle yürüttüğü kararlı mücadelenin yeni bir halkasını oluşturdu.

BİR İHBARIN DEĞİŞTİRDİĞİ MANZARA

Olay, mahalle sakinlerinin belediyeye yaptığı ihbar üzerine başladı. Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Zabıta, Temizlik ile Sağlık İşleri müdürlükleri ortak bir operasyon düzenledi. Ekipler, bahçeyi adım adım tarayarak biriken atıkları topladı. Çalışma sırasında sadece atık kaldırma ile yetinilmedi; bölgede kapsamlı ilaçlama yapılarak olası sağlık riskleri de bertaraf edildi. Böylece apartman bahçesi kısa sürede eski temiz haline kavuştu.

Belediye yetkilileri, bu tür çöp evlerin hem çevreye hem de insan sağlığına verdiği zararı her fırsatta vurguluyor. Biriken atıklar, haşere oluşumundan kötü kokuya, görüntü kirliliğinden yangın riskine kadar birçok sorunu beraberinde getirebiliyor. Karşıyaka Belediyesi ise vatandaşların huzurunu bozan bu durumlara karşı sıfır tolerans politikası izliyor. Bostanlı Mahallesi’ndeki örnek, ihbar mekanizmasının ne kadar etkili çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

DAĞ GİBİ YIĞILAN ATIKLAR ORTADAN KALKTI

Operasyonda yaklaşık 3 ton atığın çıkarılması, çalışmanın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ekipler, atıkları ayrı ayrı sınıflandırarak çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf etti. Temizlik işleminin ardından bahçe dezenfekte edildi ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamı olumsuz etkilenmeden normale döndü. Bu süreç, belediyenin modern kentleşme vizyonu doğrultusunda attığı somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

BAŞKAN ÜNSAL’DAN GÜÇLÜ TAAHHÜT

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, müdahalenin ardından yaptığı açıklamada kararlı duruşlarını net bir şekilde ortaya koydu. “Karşıyakamızda halk sağlığını korumak ve çevresel tehditleri ortadan kaldırmak için kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı bizim için her şeyden önemli. Karşıyakamızın sokaklarında ve yaşam alanlarında çevresel tehditlere ve görüntü kirliliklerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Bostanlı’daki örnekte olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan her duruma, yetkilerimiz çerçevesinde müdahale edip çözüm sağlamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, modern ve sağlıklı kent kimliğini korumak adına özveriyle hizmet üretmeye ve mahallelerimizden gelen her türlü ihbarı titizlikle değerlendirmeye devam edecek.”