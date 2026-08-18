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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, büyük ölçüde yenilediği kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

NENAD MARKOVIC 9 YIL SONRA TAKIMIN BAŞINDA

Altyapısından yetişen genç oyuncular dışında kadrosunu baştan oluşturmaya çalışan Yeşil-Kırmızılılar, 9 yıl sonra yeniden takımın başına geçen Nenad Markovic yönetiminde parkeye indi.

Yeşil-Kırmızılıların sezon öncesinde oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının programı ise henüz açıklanmadı.

KARŞIYAKA'DAN 6 TRANSFER

Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Karşıyaka, transfer döneminde şu ana kadar 6 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

İzmir ekibi; Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı, Muhaymin Mustafa, Ishmael El-Amin, Rashard Kelly ve Briante Weber'i kadrosuna kattı.

Karşıyaka'nın yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için yabancı oyuncu transferlerine devam edeceği belirtildi.