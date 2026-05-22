İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin olağanüstü toplantısında Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu projesiyle ilgili önemli bir karar alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan mutabakat kapsamında hazırlanan önerge oy birliğiyle kabul edilirken, gerekli protokollerin imzalanması ve sürecin yürütülmesi için Başkan Cemil Tugay’a yetki verildi. Tugay, "Gayet güzel bir stat projesi. Özenerek yapılacak. Bu süreç sağlıklı şekilde yürütülüyor" dedi. Öte yandan mecliste, Kurban Bayramı süresince toplu taşımada yüzde 50 indirim uygulanmasına yönelik önerge de kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin olağanüstü meclis toplantısında Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Stadyumu projesiyle ilgili önemli bir adım atıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay başkanlığındaki oturumda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sağlanan mutabakat doğrultusunda hazırlanan önerge oy birliğiyle kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan önergede, Karşıyaka Aksoy Mahallesi’nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerindeki alanda yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için kamu kurumlarıyla gerekli iş birliği ve protokol süreçlerinin yürütüleceği belirtildi. Başkan Tugay’a verilen yetkinin; protokollerin imzalanması, resmi işlemlerin yürütülmesi ve yapım sürecine ilişkin idari çalışmaların takibini kapsadığı ifade edildi.

"GAYET GÜZEL BİR STAT PROJESİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Şu anda stadın uygulama projesi çalışılıyor. Beraberinde ruhsat işleri yapılacak. Projeyi değiştiremiyoruz. Yapılan projenin bir müellifi var. O müellif devam ediyor. Çok küçük revizyonlar dışında projede değişiklik yapma şansınız yok. Eğer yaparsanız yeni bir davanın yolu açılır, yeniden bir hukuki sürece gider. Bunu beklemek zorunda kalırız. Gayet güzel bir stat projesi. Özenerek yapılacak. Bu süreç sağlıklı şekilde yürütülüyor. Umuyorum bu dönem bitmeden stadı açacağız" diye konuştu.

SPOR KENTİ KİMLİĞİNE GÜÇLÜ KATKI

Zübeyde Hanım Stadyumu’nun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sportif faaliyetlerin canlanması hedefleniyor. Proje sayesinde amatör ve profesyonel spor kulüplerine yeni imkanlar sunulması, gençlerin spor alanlarına erişiminin artırılması ve ilçeye ekonomik hareketlilik kazandırılması amaçlanıyor. Stadyumun ayrıca maç günlerinde esnaf ve hizmet sektörüne katkı sağlaması, bölgedeki sosyal yaşamı hareketlendirmesi ve Karşıyaka’nın spor kenti kimliğini güçlendirmesi bekleniyor.

"400 MİLYON LİRA KAMUNUN HAKKI"

Olağanüstü meclis oturumunda Mavişehir’de TOKİ tarafından satışa çıkarılan ve bir firma tarafından satın alınan arsa da gündeme geldi. Başkan Dr. Cemil Tugay, konuya dair yaptığı açıklamada "Mavişehir'deki yerle ilgili şöyle bir haksızlık var. TOKİ bir satış yapıyor ama burada hissesi olanlar burayı alabilir diye şart koşuyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak burayı alacaktık. Arkadaşlarımız her şeyi hazırladı ama bu şarttan dolayı başvuramadılar. Orada bir şirketin 97 metrekarelik küçük bir hazine hissesini kimsenin haberi olmadan aldığını gördük ve bundan dolayı TOKİ'den yarışmasız alabildiğini görüyoruz. Bu şekilde satışına karşı çıkıyoruz. Bir diğer konu Hazine'nin belirlediği metrekare fiyatının çok altında bir rakama satılıyor. Rakipsiz, adrese teslim bir satış yapılıyor. Buna itiraz etmemize hiçbir eleştiri getirmemelisiniz. Bunun takibini yapmaya devam ediyoruz. Haklarımızı ve yetkilerimizi de biliyoruz" diye konuştu.

ZAFER PAYZIN KAVŞAĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantıda Zafer Payzın Kavşağı’nı genişletmek istediklerini de belirterek, "Burasının yetkisi Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde. Arkadaşlarımız başvuru yaptı ama dönüş alamadılar. Yetkiyi devralmak ve orada kavşağı genişletmek istiyoruz" dedi.

BAYRAMDA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 50 İNDİRİM

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanmasına karar verdi. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen önergeye göre indirimli tarife, Kurban Bayramı’nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Karar kapsamında ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro AŞ ve İZDENİZ’e bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcular yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanacak. Uygulama; Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi, Halktaşıt ile İZDENİZ feribot araç taşımacılığını kapsamayacak. İndirim nedeniyle oluşacak gelir kayıplarının ise Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesi kararlaştırıldı. Plan ve Bütçe ile Ulaşım komisyonlarının hazırladığı rapor, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.