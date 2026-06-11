Karşıyaka Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Zübeyde Hanım Nikâhevi'nde gerçekleştirildi.
Yeşil-kırmızılı kulüpte yapılan tek listeyle gidilen seçimde Yiğit Tusder, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.
YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Yiğit Tusder başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Ali Yüceışık, Genco Karaman, Osman Hisarcıklıoğlu, Haldun Metinler, Tolga Özüm, Onur Münüp Güner, İsmail Hacıoğlu, İbrahim Ozan Erol, Ömer Faruk Yılmaz, Fatih Bilgilier, Bahattin Gümrükçü, Cüneyt Başak, Engin Ceylan ve Ercan Acar.