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Mart ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği, Karşıyaka’nın yeni stadyumu Zübeyde Hanım Stadyumu için önemli bir gelişme yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilen projeye onay verdi.

Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi’nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerine yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu, böylece yeni bir aşamaya geçmiş oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülecek resmi protokollerin imzalanması ve inşaat sürecine ilişkin işlemlerin devam edebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a daha önce oy birliğiyle yetki verilmişti.

Bakanlık onayının ardından proje için tasarruf tedbirleri engeli de aşılmış oldu. AK Partili Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında yapım ihalesi için gerekli iznin belediyeye verildiğini açıkladı.