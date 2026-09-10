Edinilen bilgilere göre, Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı.
Kazada yaralanan Dabağ, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı.
Gümüşhane’de Bayburt istikametine seyreden otomobil, Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ’a çarptı. Yaralanan Dabağ, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı.
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