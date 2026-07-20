Karşınızdaki dürüst mü? Yalanı ele veren 5 sessiz işaret

DİKKAT ÇEKEN 5 DAVRANIŞ İŞARETİ

Tek başına hiçbir davranış bir kişinin yalan söylediğini kanıtlamaz. Ama beden diline ve konuşma biçimine dikkat edildiğinde daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün olabilir.

1. NORMALDEN FAZLA GÖZ TEMASI

Yaygın inanışın aksine, yalan söyleyen herkes gözlerini kaçırmaz. Bazı kişiler tam tersine güven vermek amacıyla uzun süre ve abartılı biçimde göz teması kurabilir. Bu davranış, karşı tarafı ikna etme çabasının bir parçası olabilir.