Neredeyse hemen her gün bir ilden "dolandırıclık" haberi geliyor. Adres bu kez Ankara. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın 'dolandırıcılık ve sahtecilik' suçları kapsamında başlattığı soruşturma çerçevesinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üçüncü şahısların bilgisi dışında adlarına şirketler kurduğu ortaya çıktı. Kurulan şirketlere milyonlarca lira aktarılarak şirketlerin gelirinin yüksek gösterildiği, bu yolla kredi puanlarını artırdığı ve piyasaya çek sürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin karşılıksız çek ile yaptıkları alışveriş sonrası, çekin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurlar, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenerek güvenlik güçlerine haber verdi.

TUTUKLANDILAR

12 fason şirketi tespit edildi. 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.