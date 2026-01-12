Emirseyit beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.E. ile Koray Alyüz kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.E., yanındaki tabancayla Koray Alyüz’e ateş açtı.

Başından yaralanan Alyüz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alyüz, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavga sırasında başına aldığı sopa darbesiyle yaralandığı belirtilen C.E. ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.