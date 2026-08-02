Kaza, saat 00.30 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki Vabartum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş.'nin kullandığı 55 UE 122 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki O.Ç.'ye çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yaya metrelerce savrulurken, otomobil yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede O.Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü A.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.