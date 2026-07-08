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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 araç kafa kafaya çarpışırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Bozüyük-Söğüt yolu üzerinde meydana gelen kazada, Bozüyük istikametine seyir halindeki araç ile aksi istikametten gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir ve tedavi amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.