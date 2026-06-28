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Kaynak: İHA

Kars’ta elektrik dağıtım hizmetlerinin daha güvenli, kaliteli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 2026 yılı için kapsamlı bir yatırım programı devreye alınıyor. Toplam 92 projeyi kapsayan program kapsamında kentin enerji altyapısına 971 milyon liralık yatırım yapılacak.

Yatırım programı çerçevesinde kırsal ve merkez şebeke yatırımları, yeraltı şebeke projeleri, küçük ek tesis çalışmaları ve 3. seviye bakım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu projelerle birlikte hem mevcut şebekenin güçlendirilmesi hem de ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi hedefleniyor.

HEM BUGÜN HEM GELECEK İÇİN PLANLANDI

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Koordinatörü Zafer Demir, yatırımın yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, gelecekte artacak enerji talebine de cevap verecek şekilde planlandığını belirtti.

Demir, “2026 yılı yatırım programımız kapsamında Kars genelinde toplam 92 projeyi hayata geçireceğiz. Yaklaşık 971 milyon liralık yatırım ile şebekelerimizi güçlendirecek, yeraltı projelerini hayata geçirecek ve bakım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha güvenli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunacağız.” dedi.

KESİNTİLER AZALACAK, KALİTE ARTACAK

Yıl boyunca etaplar halinde sürdürülecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kars’ta elektrik dağıtım altyapısının daha güçlü ve dayanıklı hale gelmesi bekleniyor. Projeler sayesinde arıza kaynaklı kesintilerin azaltılması, bakım süreçlerinin hızlanması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Dev yatırım programı, Kars’ın enerji altyapısında uzun vadeli dönüşümün kapısını aralayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.