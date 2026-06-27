Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "Sahte İş" operasyonunda, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran şebekeye ağır darbe vuruldu. Kars merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

"54 KİŞİ DOLANDIRILDI, MİLYONLARCA LİRA VURGUN YAPILDI"

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla başlatılan soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aylar süren teknik ve dijital takip gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Letgo ve Sahibinden.com üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşlardan para topladığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden "Evde Paketleme İş İmkanı" adı altında sahte iş ilanları paylaşarak vatandaşlardan başvuru, sigorta ve dosya masrafı gibi gerekçelerle para talep ettiği, bazı kişilerin banka hesaplarını da para transferlerinde kullandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 54 kişinin dolandırıldığı belirlenirken, mağdurların toplam zararının milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

"8 İLDE 32 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU"

Elde edilen deliller doğrultusunda Kars merkezli olmak üzere Mersin, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, Yalova, Aydın, Diyarbakır ve Adana'da belirlenen toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyallere el konuldu.

"21 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden verilen cazip iş ilanları ile ikinci el alışveriş platformlarında yer alan sahte satış ilanlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, siber dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.