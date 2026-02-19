Eşinin eğitimi nedeniyle bir süredir Kayseri’de ikamet eden 6 çocuk annesi Yermekbayeva, 2025 Mayıs’ta kaburgalarının altında ağrı hissettiğini ancak bunu fazla ciddiye almadığını ifade etti. Eylül ayında midesinde sertlik fark edince hastaneye gittiğini belirten hasta, yapılan tetkiklerde karın boşluğunda kitle saptandığını ve onkoloji bölümüne sevk edildiğini anlattı.

Kitlenin küçülmesi amacıyla 3 ay boyunca ilaç tedavisi gördüğünü, ancak tedavinin fayda sağlamadığını, aksine kitlenin daha da büyüdüğünü söyleyen Yermekbayeva, sonunda ameliyat kararı alındığını kaydetti.

Ameliyatı Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Gündoğan gerçekleştirdi. Riskli bir operasyon geçirdiğini vurgulayan Yermekbayeva, "Şimdi kendimi iyi hissediyorum" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok şükür şimdi kendimi iyi hissediyorum. Hocam ameliyattan sonra çok sevinçliydi, 'Ameliyat çok iyi geçti, iki bebek büyüklüğünde kitle çıkardık, her organın yerinde.' dedi. Hastaneye geldiğimde hemşireler beni hamile sanmıştı. Karnım öyle şişti ki hamile gibi görünüyordum. Çok şükür hafifledim, hatta biraz kilo da vermişim çünkü kıyafetlerim biraz büyük geliyor, aynaya da bakıyorum kilo vermişim."

Tedavi sürecinde hastaneden son derece memnun kaldığını belirten Yermekbayeva, "Hastane tıbbi cihazlarla donatılmış. Her türlü imkan düşünülmüş. Çok büyük imkana sahip bir hastane. Böyle büyük bir hastanenin olması beni mutlu etti. Hocamız işinde çok titiz ve tecrübeliydi. İşini de çok severek yapıyor. Ameliyattan önce tehlikeli bir ameliyat olacağını söylemişti." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ersin Gündoğan ise karşılaştıkları kitlenin mideden kaynaklandığını, operasyon sırasında midenin ve karaciğerin bir bölümü ile bağırsak damarlarını besleyen yağ dokusunun da kısmen çıkarıldığını açıkladı.

Kitlenin inanılmaz boyutuna dikkat çeken Gündoğan, "Karın içi organlarından daha fazla yer kaplayan bir kitlesi vardı. Daha önce tedavi başlanmış, tedaviye rağmen büyümüş. Yaklaşık 45 santimlik bir kitleden bahsediyoruz. Bağırsak hareketlerini ve solunum hareketlerini engelleyecek kadar bası yapan bir kitle vardı. Karnı o kadar gergindi ki doğuma yaklaşmış gebe gibiydi. Bu kadar büyük kitlenin etrafa yayılmama olasılığı yok." dedi.

Bu büyüklükteki kitlelerin erken evrede tedavi edilebileceğini ancak sürecin uzaması nedeniyle hastanın şanssız olduğunu belirten Gündoğan, literatürde benzer büyüklükte kitlelere çok nadir rastlandığını vurguladı.