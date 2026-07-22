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"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" dizilerindeki performansıyla tanınan 44 yaşındaki oyuncunun kısa süre önce anne olacağı öğrenilmişti.

Hamilelik haberinin ardından sosyal medyada büyük ilgi gören Bahadır'ın bir kız bebek beklediği açıklanmıştı. Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun, bebeği için hazırlıklara başladığı da belirtilmişti.

Bodrum'da tatil yapan ünlü çift, günün ilerleyen saatlerinde tekneleriyle denize açıldı. Çizgili mayosuyla görüntülenen Bahadır, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için teknenin merdivenlerinden dikkatli adımlarla denize girdi. Bu sırada oyuncunun belirginleşen hamilelik karnı objektiflere yansıdı.

Emir Ersoy da eşine denizde eşlik ederken, çift yüzmenin ardından yeniden tekneye çıktı. Habertürk'ün haberine göre ikili, teknenin üst bölümünde birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı. Neşeli ve huzurlu halleri objektiflere yansıyan çift, tatilin tadını çıkardı.