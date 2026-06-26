Kaynak: İHA

Çilimli Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'ın göreve başlamasının ardından hayata geçirilen ve geleneksel hale gelen "Karneni Getir Dondurmanı Al" etkinliği bu yıl da yoğun ilgi gördü. Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline tatlı bir başlangıç yaptı.

Etkinlik kapsamında Kaymakam Furkan Alpay ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, karnelerini getiren öğrencilere dondurma ikram ederek çocuklarla sohbet etti ve onların mutluluğunu paylaştı.

Karne sevincini öğrencilerle birlikte yaşamanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden Başkan Yılmaz Yıldız, "Yıl boyunca emek vererek çalışan çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak ve yüzlerindeki gülümsemeye ortak olmak bizler için tarifsiz bir sevinç. Bu anlamlı günde onlara küçük bir ikramda bulunarak başarılarını kutladık. Eğitim hayatlarında bir dönemi daha tamamlayan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan Kaymakam Furkan Alpay ile Başkan Yıldız, Topçular İlk ve Ortaokulu ile İbrahim Hoşver İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenlerine de katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı ve yaz tatili öncesinde onlara iyi dileklerini iletti.