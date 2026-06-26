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Kaynak: İHA

Kaza, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 HRZ 79 plakalı otomobil, okuldan aldığı takdir belgesiyle evine gitmek isteyen 13 yaşındaki A.Ç.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci başını otomobilin ön camına çarparken, çarpmanın şiddetiyle aracın ön camı kırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koşarken, ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.