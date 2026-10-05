Karlıova’da Veliefendi rüzgârı: Doğu’da dört nala heyecan: 620 bin liralık ödül

Bu tür kültürel etkinlikler de yapılamadı. Ama Allah’a binlerce şükür olsun bugün Bingöl’ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur var, güven var. Huzur ve güven olduktan sonra hem altyapı olarak her türlü hizmeti yapabilirsiniz hem de sosyal ve kültürel etkinlikler yapabilirsiniz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Ülkemizde güven ve huzurun oluşmasına katkı sunan Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.