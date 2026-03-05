Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 12°
Karlı arazide stratejik hamle: Hayat kurtaran işbirliği

Karlı arazide stratejik hamle: Hayat kurtaran işbirliği

Bitlis’te çığ tehlikesine karşı büyük çaplı tatbikat düzenlendi. AFAD koordinasyonunda 16 kurum, 15 sivil toplum kuruluşu, 228 personel ve 53 araçla gerçekleştirilen tatbikatta, kayak yaparken çığ altında kalan 4 kişilik senaryo uygulandı.

Bitlis’te çığ riskine karşı profesyonel ekiplerin yerinde ve zamanında müdahale edebilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Bitlis İl Müdürlüğü organizasyonunda; polis, jandarma, UMKE, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 228 kişilik arama kurtarma ekibine önce teorik eğitim verildi.

Karlı arazide uygulamalı eğitim yapıldı. Eğitimlerin ardından El Aman Kayak Merkezi’nde gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenlendi. Tatbikata Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD, UMKE, jandarma, polis, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri, çığın düştüğü alanda güvenlik önlemleri alarak işaretleme bayrakları dikti. Cep telefonu sinyali üzerinden çığ altında kalan 4 kişinin yeri tespit edildi.

Demir çubuklarla yapılan arama çalışmasının ardından 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 2 kişinin ise cansız bedenleri çıkarıldı. Sedye ile taşınan yaralılar ambulanslarla tahliye edildi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, çalışmayı 16 kurum, 15 sivil toplum kuruluşu, 228 personel ve 53 araçla tamamladıklarını belirtti.

Oruk, “Seviye 1 Arama Kurtarma Tatbikatımızda senaryo gereği 4 vatandaşımız kayak yaparken riskli bölgeye girerek çığ altında kalmıştır. İhbar üzerine önce jandarma ekiplerimiz kısa arama yaptı, ardından UMKE ekiplerimiz detaylı tarama gerçekleştirdi.

Tatbikatımızı sorunsuz tamamladık. Hedefimiz koordinasyonu güçlendirmek ve başarı seviyemizi daha da yukarı taşımaktır." dedi.

Bir vatandaşımızı Life Sign Beep (Yaşam Sinyali) cihazıyla, diğerini köpekli arama ile 2 vatandaşımızı da son arama çalışmalarıyla bularak UMKE ekiplerine teslim ettik.

