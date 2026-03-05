Karlı arazide stratejik hamle: Hayat kurtaran işbirliği

Bitlis’te çığ riskine karşı profesyonel ekiplerin yerinde ve zamanında müdahale edebilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Bitlis İl Müdürlüğü organizasyonunda; polis, jandarma, UMKE, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 228 kişilik arama kurtarma ekibine önce teorik eğitim verildi.