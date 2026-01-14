Doğa, kültür ve eğlenceyi bir araya getirmeyi hedefleyen festivalde, konserler, yöresel lezzetler, kültürel etkinlikler ve kış sporları yer alırken, 6 bin 161 kişinin katılımıyla rekor horon denemesi de yapılacak.

Festivalde, Ayna müzik grubu, İsmail Türüt, Ekin Uzunlar, Onay Şahin, Merve Yavuz, Gökhan Tutum, Burak Yeter ve yöresel sanatçılar da konser verecek.

Uzungöl Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan, festivale çok yoğun katılım beklendiğini belirterek, "Festivalde yerel ve ulusal sanatçılarımız olacak. İnsanlar doyasıya eğlenecek. DJ performansları ve geniş katılımlı bir horon rekoru denememiz olacak." bilgisini verdi.

Festivalde gölde su jeti gösterileri ve çocuklara yönelik etkinliklerin de gerçekleşeceğini aktaran İnan, "260 metrelik bir kayak pisti olacak. İstiyoruz ki herkes şambrellerini alsın gelsin. Heyecanlı ve uzun soluklu bir etkinlik olmasını diliyoruz. Ücretsiz yemek hizmetimiz olacak. Beklenen festivalin karşılığını güzel bir şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İnan, festivale 30 bin kişinin katılımını beklediklerine işaret ederek, "Gelecek misafirlerimize otoparklar ücretsiz olacak. Otel fiyatlarında da sabit fiyatlar belirledik. İnsanların bütçelerine uygun bir festival hayal ettik. Kontrollü şekilde trafik akışı sağlanacak. Devlet yetkililerinin desteğiyle trafik ve otopark konularında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Yoğun kar olmasına karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile görüştük. Bu konuda yardımcı olacaklar. Yollarımız açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzungöl'ün kış turizmi potansiyelini artırması amaçlanan festivalin, bölge ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.