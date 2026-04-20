Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Karadeniz Bölgesinin sahile en yakın ve en yüksek asırlardır her yıl Temmuz ayının 3.’üncü haftasında geleneksel Yayla Şenliklerinin yapıldığı 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylasına ulaşımını sağlayan yolun kar temizleme çalışmalarında zaman zaman devasa kar kalınlıklarıyla karşılaşıldı.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Sis Dağı Yaylası’nda etkili olan yoğun kar yağışı sonrası başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. İş makineleriyle yürütülen yol açma ve temizlik çalışmaları sırasında bölgedeki kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı tespit edildi.



Ekiplerin büyük özveriyle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde yollar yeniden ulaşıma açılırken, yapılan temizlik çalışmalarının ardından karın gerçek yüksekliği de ortaya çıktı. Görselde de açıkça görüldüğü üzere, kar kütlelerinin iş makineleri boyuna yaklaşan seviyelere ulaştığı dikkat çekti.



Şalpazarı Belediyesi ve Karayolları Ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına karşı çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça bu bölgelere çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.