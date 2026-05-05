Modern sosyalizmin ve komünizmin kuramsal mimarı Karl Marx, 208. doğum yıldönümünde Türkiye genelinde çeşitli etkinlik ve panellerle anılıyor. Sosyalist partiler, dernekler ve öğrenci kolektifleri, 5 Mayıs vesilesiyle "Marx hala haklı" vurgusunda birleşti.

Karl Marx, 5 Mayıs 1818’de Almanya’nın Trier kentinde doğmuş; felsefe, ekonomi ve tarihsel analizleri ile modern dünyayı derinden sarsmış bir düşünürdür. Gençlik yıllarında radikal düşünceleri nedeniyle ülkesinden sürülmüş, ömrünün büyük bir kısmını Londra’da zorlu ekonomik koşullar altında, ancak yakın dostu Friedrich Engels’in desteğiyle geçirmiştir. Çalışmalarını toplumsal sınıfların çatışması ve kapitalizmin işleyişi üzerine yoğunlaştıran Marx, "Komünist Manifesto" ve başyapıtı "Kapital" ile işçi sınıfının tarihsel rolüne vurgu yapmıştır.

Marx’ın düşünce yapısı, dünyayı sadece yorumlamakla yetinmeyip onu "değiştirmek" üzerine kuruludur. Tarihsel materyalizm kuramı ile toplumsal değişimlerin temelinde ekonomik üretim biçimlerinin yattığını savunmuş, kapitalizmin kaçınılmaz olarak yerini sınıfsız bir topluma bırakacağı öngörüsünde bulunmuştur. 1883 yılında Londra’da hayata gözlerini yumduğunda arkasında sadece siyasi bir öğreti değil, sosyolojiden sanata kadar her alanı etkileyen devasa bir entelektüel miras bırakmıştır.