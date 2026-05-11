Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve iş gücü piyasası uzmanları, yapay zekanın (YZ) yaygınlaşmasıyla birlikte iş dünyasında kritik bir dönüşümün yaşandığına dikkat çekiyor. Birçok sektörde giriş seviyesi pozisyonların kademeli olarak azalması, geleceğin profesyonelleri için "kariyer merdiveninin ilk basamağının çökmesi" riskini beraberinde getiriyor.

GİRİŞ SEVİYESİ İŞ İLANLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Teknoloji devleri yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparken, veri girişi, temel analiz, müşteri desteği ve başlangıç seviyesindeki yazılım görevleri gibi işler artık algoritmalar tarafından devralınıyor. Revelio Labs tarafından paylaşılan veriler, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor: ABD’de giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda yüzde 35 oranında azaldı.

Uzmanlar, şirketlerin daha az personelle daha yüksek verim alma stratejisinin, deneyimli çalışanlara olan talebi artırırken "junior" (alt kademe) pozisyonları ise tasfiye ettiğini belirtiyor.

KISA VADELİ KÂR, UZUN VADELİ YETENEK KRİZİ

Şirketlerin operasyonel maliyetleri düşürmek adına giriş seviyesindeki kadroları daraltması, uzmanlara göre uzun vadede ciddi riskler barındırıyor. Dijital dönüşüm sürecinde genç yeteneklerin sisteme dahil edilmemesi şu sorunları tetikleyebilir:

Bilgi Aktarımının Kesilmesi: Kurumsal hafızanın ve mesleki deneyimin alt nesillere aktarılamaması.

İnsan Kaynağı Boşluğu: Gelecekte üst düzey pozisyonları dolduracak yetişmiş uzman bulma zorluğu.

Yenilenme Hızının Düşmesi: Kurumların genç bakış açısıyla kendini güncelleme yeteneğini kaybetmesi.

ORTA VE ÜST KADEMEDE "TÜKENMİŞLİK" RİSKİ

Yapay zekanın iş gücü yapısını değiştirmesi, sadece işe yeni başlayacak olanları değil, mevcut çalışanları da etkiliyor. Yapılan araştırmalar, alt kademe işlerin otomasyona devredilmesinin iş yükünü yukarı doğru kaydırdığını gösteriyor. Orta ve kıdemli yöneticiler, eskiden asistanların veya stajyerlerin yaptığı temel görevleri de üstlenmek zorunda kalarak tükenmişlik sendromu ve işe yabancılaşma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

"USTALIK ZİNCİRİ" ZARAR GÖREBİLİR

Mesleki gelişimin temelinde yatan "yaparak öğrenme" süreci, genellikle tekrar eden ve basit görevlerle başlar. Uzmanlar, bu alanların tamamen otomasyona bırakılmasının geleceğin uzmanlarını yetiştirecek deneyim sahasını daralttığı konusunda hemfikir. Eğer bilinçli giriş kanalları ve yeni nesil eğitim modelleri oluşturulmazsa, iş dünyasındaki profesyonel yetiştirme zincirinin kalıcı hasar alabileceği öngörülüyor.