Koç burcu; liderlik, rekabet ve enerji gerektiren alanlarda öne çıkıyor. Girişimcilik, spor ve satış gibi dinamik meslekler Koç burçlarıyla uyumlu kabul ediliyor.
Kariyer basamakları burcunuzda saklı: İşte başarıyı yakalayacağınız o meslek
Astrolojiye ilgi duyanlar için burçların karakter özellikleriyle örtüşen meslekler merak konusu olmaya devam ediyor. Burçların temel kişilik eğilimleri dikkate alındığında, bazı meslek gruplarına daha yatkın oldukları görülüyor.Gül Devrim Koyun
Boğa burcu; sabırlı, düzenli ve güven odaklı yapısıyla finans, bankacılık, iç mimarlık ve gastronomi gibi alanlara yöneliyor.
İkizler burcu; iletişim becerisi ve hızlı düşünme yeteneği sayesinde medya, sosyal medya yönetimi, öğretmenlik ve pazarlama gibi alanlarda başarılı olabiliyor.
Yengeç burcu; duygusal ve koruyucu yapısıyla sağlık, psikoloji, hemşirelik ve sosyal hizmetler gibi insan odaklı mesleklerde öne çıkıyor.
Aslan burcu; dikkat çekmeyi seven ve yaratıcı yönü güçlü yapısıyla oyunculuk, sahne sanatları, yöneticilik ve reklamcılık alanlarına uyum sağlıyor.
Başak burcu; analitik düşünme ve detaycılığı sayesinde mühendislik, editörlük, veri analizi ve sağlık sektöründe tercih ediliyor.
Terazi burcu; estetik anlayışı ve adalet duygusuyla hukuk, moda tasarımı, insan kaynakları ve diplomasi alanlarında öne çıkıyor.
Akrep burcu; stratejik ve derin analiz yeteneğiyle psikoloji, araştırma, dedektiflik ve finans gibi alanlara yöneliyor.
Yay burcu; özgür ruhu ve keşfetme isteğiyle turizm, akademik alanlar, içerik üretimi ve uluslararası işlerde yer alıyor.
Oğlak burcu; disiplinli ve hedef odaklı yapısıyla yönetim, mühendislik, siyaset ve kurumsal alanlarda başarılı oluyor.
Kova burcu; yenilikçi düşünce yapısıyla teknoloji, yazılım, bilim ve sosyal girişimcilik alanlarında dikkat çekiyor.
Balık burcu; hayal gücü ve yaratıcılığı sayesinde sanat, müzik, film ve psikoloji gibi duygusal ve sanatsal alanlarda öne çıkıyor.