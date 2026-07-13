Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi

Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi

Doğadaki termit yuvalarından esinlenen yeni sistem, enerji tüketmeden serinlik sağlayarak klimaya olan ihtiyacı ortadan kaldırabilecek bir çözüm sunuyor.

Kaynak: Diğer
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Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi - Resim: 1

Küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıklar, klima kullanımını her geçen gün daha da artırırken bilim insanları çözümü doğada buldu. Termitlerin milyonlarca yıllık yuva mimarisinden ilham alan araştırmacılar, evleri klimaya ihtiyaç duymadan serinletebilen devrim niteliğinde bir yapı sistemi geliştirdi.

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Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi - Resim: 2

Kendi kendine serinleyen duvarlar

Bu özel yapı sistemi, iç içe geçmiş kanallardan oluşan gözenekli bir tasarıma sahip. Dış ortam koşullarına bağlı olarak pasif hava akışı oluşturan bu sistem, herhangi bir mekanik güce ihtiyaç duymadan binaların havalandırmasını sağlıyor.

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Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi - Resim: 3

Kendi kendine serinleyen duvarlar

Bu özel yapı sistemi, iç içe geçmiş kanallardan oluşan gözenekli bir tasarıma sahip. Dış ortam koşullarına bağlı olarak pasif hava akışı oluşturan bu sistem, herhangi bir mekanik güce ihtiyaç duymadan binaların

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Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi - Resim: 4

Isıyı dengede tutuyor

Kullanılan seramik malzeme, ısıyı yavaş emip yavaş salarak iç mekan sıcaklığını gün boyu dengede tutuyor. Böylece klima kullanımına gerek kalmadan serin bir ortam oluşturulabiliyor.

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Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi - Resim: 5

Enerji tüketimini sıfırlama hedefi

TerraMound sistemi, enerji tüketen klima ve soğutma sistemlerine çevre dostu bir alternatif sunarken, binaların enerji ihtiyacını minimuma indirmeyi amaçlıyor.

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Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi - Resim: 6

Geleceğin mimarisi değişebilir

Uzmanlara göre bu teknoloji, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda sürdürülebilir ve doğayla uyumlu yapıların yaygınlaşmasına öncülük edecek.

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Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi - Resim: 7

Termitlerin doğadaki kusursuz mühendisliğini modern teknolojiyle birleştiren bu sistem, gelecekte “klimasız ev” kavramını gerçeğe dönüştürebilir.

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