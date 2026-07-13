Küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıklar, klima kullanımını her geçen gün daha da artırırken bilim insanları çözümü doğada buldu. Termitlerin milyonlarca yıllık yuva mimarisinden ilham alan araştırmacılar, evleri klimaya ihtiyaç duymadan serinletebilen devrim niteliğinde bir yapı sistemi geliştirdi.
Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi
Doğadaki termit yuvalarından esinlenen yeni sistem, enerji tüketmeden serinlik sağlayarak klimaya olan ihtiyacı ortadan kaldırabilecek bir çözüm sunuyor.Kaynak: Diğer
Kendi kendine serinleyen duvarlar
Bu özel yapı sistemi, iç içe geçmiş kanallardan oluşan gözenekli bir tasarıma sahip. Dış ortam koşullarına bağlı olarak pasif hava akışı oluşturan bu sistem, herhangi bir mekanik güce ihtiyaç duymadan binaların havalandırmasını sağlıyor.
Kendi kendine serinleyen duvarlar
Bu özel yapı sistemi, iç içe geçmiş kanallardan oluşan gözenekli bir tasarıma sahip. Dış ortam koşullarına bağlı olarak pasif hava akışı oluşturan bu sistem, herhangi bir mekanik güce ihtiyaç duymadan binaların
Isıyı dengede tutuyor
Kullanılan seramik malzeme, ısıyı yavaş emip yavaş salarak iç mekan sıcaklığını gün boyu dengede tutuyor. Böylece klima kullanımına gerek kalmadan serin bir ortam oluşturulabiliyor.
Enerji tüketimini sıfırlama hedefi
TerraMound sistemi, enerji tüketen klima ve soğutma sistemlerine çevre dostu bir alternatif sunarken, binaların enerji ihtiyacını minimuma indirmeyi amaçlıyor.
Geleceğin mimarisi değişebilir
Uzmanlara göre bu teknoloji, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda sürdürülebilir ve doğayla uyumlu yapıların yaygınlaşmasına öncülük edecek.
Termitlerin doğadaki kusursuz mühendisliğini modern teknolojiyle birleştiren bu sistem, gelecekte “klimasız ev” kavramını gerçeğe dönüştürebilir.