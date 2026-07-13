Karıncalardan ilham aldılar: Klimaya ihtiyaç duymayan yeni sistem geliştirildi

Kendi kendine serinleyen duvarlar

Bu özel yapı sistemi, iç içe geçmiş kanallardan oluşan gözenekli bir tasarıma sahip. Dış ortam koşullarına bağlı olarak pasif hava akışı oluşturan bu sistem, herhangi bir mekanik güce ihtiyaç duymadan binaların havalandırmasını sağlıyor.