Zorlu ameliyat Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çiçek tarafından yapıldı. Cerrahi ekip, tümörü çevre dokularla birlikte tamamen çıkararak başarılı bir operasyona imza attı. Ameliyat sonucunda hastadan toplam 2 kilo 200 gram ağırlığında dev bir kitle alındı.

15'ER SANTİMETRELİK DEV TÜMÖRLER TESPİT EDİLDİ

Operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, "Böbrek alt polde ve böbrek üstü bezlerinde 15'er santimetrelik dev tümörler tespit ettik. Tümörün pankreas ve dalağa yayılımı nedeniyle operasyon oldukça riskliydi.

Hastamız ameliyat sonrası 4. haftasında sorunsuz şekilde takip ediliyor. Patoloji sonuçlarına göre tedavi sürecini planlayacağız" dedi.

Hastanın yakını Songül Çetin ise "Hastaneye başvurduğumuzda tümörün çok büyük olduğu söylendi. Ameliyat çok şükür başarılı geçti. Doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarıyla yakından ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

'HER GEÇEN GÜN KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden hasta Aysel Çetin de "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok iyi baktılar, her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.