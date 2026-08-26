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Bilgisayar başında uzun saatler geçirmek ve telefonlara eğilerek bakmak, milyonlarca kişide kötü duruş alışkanlıklarının ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Independent'ın haberine göre; bilgisayar başında uzun süre öne doğru eğilmek, "karides duruşu" olarak adlandırılan bir vücut pozisyonuna yol açabiliyor. Akıllı telefonlara sürekli aşağı doğru bakmak ise "teknoloji boynu" olarak bilinen sorunu beraberinde getirebiliyor.

Kötü duruş; omurgaya normalden fazla yük binmesine, boyun ve sırt ağrılarına ve kaslarda çeşitli sorunlara neden olabiliyor.

Cleveland Clinic'ten Dr. Andrew Bang, yaptığı açıklamada, başın her 2,5 santimetre öne eğilmesiyle omurgaya uygulanan yükün neredeyse iki katına çıktığını ifade etti.

Uzmanlara göre kötü duruşun nedenini anlamak, sorunu düzeltmenin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Oturma ve ayakta durma alışkanlıklarında yapılabilecek bazı basit değişiklikler, duruşun iyileştirilmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bu değişikliklerin mümkün olduğunca erken yapılması önem taşıyor.

Uzmanlar, kötü duruşun sürmesiyle birlikte düzeltilmesinin zorlaşabileceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, oturma ve ayakta durma biçiminde yapılacak düzenlemelerle iyi duruşun sağlığa yönelik faydalarından yararlanılabileceği ifade ediliyor.

ÖZEL EGZERSİZLER BULUNUYOR

Karides duruşunu düzeltmek, kimi diğer postür bozukluklarına kıyasla daha pratik bir şekilde çözülebilir. Uzman fizik tedavi hekimleri bu duruş bozukluğunun temelinde genellikle kalça, derin boyun fleksör ve sırtın orta kısmındaki kasların zayıflığının yattığını belirtiyor.

Ayrıca bilgisayar monitörünün ideal seviyeden çok altta kalması ya da çalışma masasının standarttan yüksek olması da bu postürün ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Söz konusu duruşta baş öne doğru uzanırken, omuzlar kulak hizasına kadar yükselip öne doğru kapanır. Bunun beraberinde kürek kemiklerinin arasında belirgin bir gerginlik hissi ve kuyruk sokumunda ağrılar ortaya çıkabiliyor.

Bu postür problemini gidermek adına çeşitli egzersiz rutinlerinden faydalanılması mümkün..

Fizik tedavi uzmanı Dr. Sarah Cash Crawford'a göre ilgili kas gruplarının kuvvetlendirilmesi, duruşun zamanla daha sağlıklı bir form kazanmasını destekliyor...

Omuzların öne kapanma eğilimini engellemek adına uzmanlar, dik bir oturuş pozisyonu alarak ellerin arkada, avuç içleri dışarıyı gösterecek biçimde kenetlenmesini tavsiye eder. Bu pozisyondayken ellerin dikey düzlemde aşağı yukarı hareket ettirilmesi ve yaklaşık 10 saniye boyunca bu şekilde beklenmesi önerilen pratikler arasında.

Bununla birlikte, sadece kolların geriye alınması bile göğüs bölgesindeki kasların esnemesine katkı sağlar. Kolların sırtta bir araya getirilip dirseklerin (dirseklere erişilemediği durumlarda ise ön kolların) kavranması ve bu duruşun bir süre muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

ÇENEYİ GERİYE ÇEKME EGZERSİZLERİ

"Teknoloji boynu", telefon ekranına bakarken başın sürekli aşağı doğru eğilmesiyle ortaya çıkabilen bir sorun ve karides duruşunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu alışkanlığı azaltmak için çenenin geriye, omurgaya doğru çekilmesi öneriliyor. Bu hareket, boynun ön kısmındaki kasların güçlendirilmesine yardımcı oluyor. Fizik tedavi uzmanı Kristen Gasnick'e göre çeneyi geriye çekme egzersizleri, iyi duruşu destekleyen derin boyun kaslarını çalıştırıyor. Böylece başın öne doğru konumlanmasının dengelenmesine ve teknoloji boynunun neden olduğu boyun gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

AĞIR ÇANTALAR DURUŞU BOZUYOR

HER gün ağır bir çanta taşımak, özellikle çantanın sürekli aynı omuzda veya vücudun aynı tarafında taşınması, yürüyüş biçimini ve duruşu etkileyebiliyor. Uzmanlar, daha küçük ve hafif bir çanta takmayı ve çantayı taşırken omuzları dönüşümlü olarak kullanmayı öneriyor. Bunun yanı sıra üst vücut kaslarını güçlendiren ve esneten egzersizler de duruşun desteklenmesine yardımcı olabiliyor.