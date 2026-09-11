Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A.’nın kargo yoluyla başka şehirlere uyuşturucu göndereceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, şüphelinin hazırladığı kargo paketinde arama yapıldı. Aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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