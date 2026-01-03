Yeni düzenlemeye göre, hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek bir gönderi için uygulanan ağırlık sınırı brüt 300 kilogramdan 600 kilograma yükseltildi. Aynı şekilde, bu gönderiler için geçerli olan 15 bin avroluk parasal üst sınır da iki katına çıkarılarak 30 bin avro olarak güncellendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte hızlı kargo taşımacılığındaki ağırlık ve parasal limitlerde önemli artışlara gidildi.

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ŞARTI GETİRİLDİ

Tebliğ ile posta ve hızlı kargo şirketlerine yönelik operasyonel süreçlerde de değişikliğe gidildi. Buna göre şirketler; gümrük işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak amacıyla bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri çalıştırmak ya da en az iki gümrük müşavirinin görevlendirilmesi şartıyla bir gümrük müşavirliği firmasından hizmet almakla yükümlü olacak.

Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda istihdam edilecek gümrük müşaviri sayısını yeniden düzenleme yetkisine sahip olacak.

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BELİRLENDİ

Yayımlanan kararın gümrük müşaviri istihdamına yönelik maddeleri 90 gün sonra uygulanmaya başlanacak.

Ağırlık ve parasal limitlerdeki artışı içeren diğer tüm hükümler ise bugünden itibaren geçerlilik kazandı.