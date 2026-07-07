Pakistan'a ait Boeing 737 tipi bir kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden Pakistan'ın Karaçi kentine yaptığı sefer sırasında radardan kayboldu. Uçakla yerel saatle 21.32'de iletişimin kesildiği bildirildi.
Pakistan Havalimanları Otoritesi (PAA), KTA1732 sefer sayılı uçağın durumuna ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yetkililer, uçakta 5 mürettebatın bulunduğunu ve uçağın Belucistan eyaletindeki Ormara açıklarında, Karaçi'ye yaklaşık 300 deniz mili (555 kilometre) mesafede kaybolduğunu bildirdi.
İletişimin kesilmesinin ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken, kayıp uçağa ulaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yetkililer, uçağın akıbetine ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı.