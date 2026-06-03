Günümüzde e-ticaretin ve kargo trafiğinin artmasıyla birlikte, taşımacılık sırasında yaşanan hasar ve kayıp vakaları da katlandı. Kargo gönderimlerinde hak kaybı yaşamak istemeyen vatandaşların izlemesi gereken yasal ve pratik yollar netleşti.
Kargo hasarlarında tazminat almanın yolu belli oldu: Bu adımları atmayan yandı
Kargo gönderilerinde yaşanan kayıp, çalıntı veya hasar durumlarında maddi kayıp yaşamamak ve tazminat alabilmek için kritik süreç belli oldu. Bu adımları atmayan yandı...
Konuya ilişkin önemli uyarılarda bulunan Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, sürecin en başından itibaren belgelerle kayıt altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
"KARGOYU TESLİM ETTİM, SORUMLULUK BİTTİ" DEMEYİN"
Kargo işlemlerinin yasal birer süreç olduğunu hatırlatan Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, göndericilerin "Kargoyu firmaya verdim, sorumluluğum bitti" yanılgısına düşmemesi gerektiğini belirtti.
Çavuşoğlu, gönderim anında yapılması gerekenleri şu sözlerle özetledi:
"Firmaya kargoyu verirken içerisinde kıymetli bir ürünün olduğunu kesinlikle belirtmeliyiz. Varsa ürünün faturası, teslim fişi, irsaliye belgesi ibraz edilmeli; hatta paketleme aşaması video ile kayıt altına alınarak işlemler yapılmalıdır...
Aynı şekilde bu bilgilerin ve görsellerin alıcı tarafa da iletilmesi, olası uyuşmazlıkların önüne geçecektir."
ALICILAR İÇİN KRİTİK UYARI: HASARLI PAKETİ KESİNLİKLE ALMAYIN
Sürecin sadece göndericiyi değil, alıcıyı da bağladığını ifade eden Çavuşoğlu, kargo teslim alırken gözden kaçırılmaması gereken noktaya değindi.
Alıcıların kırılmış, çizilmiş, ezilmiş veya yırtılmış paketleri kesinlikle teslim almaması ve kargo görevlisi eşliğinde "Hasar Tespit Tutanağı" tutturması gerektiğinin altını çizdi.
EN BÜYÜK SORUN "İSPAT": SİGORTALI VE KASKOLU GÖNDERİM HAYAT KURTARIYOR
Kargo uyuşmazlıklarında en büyük çıkmazın "sorumlunun kim olduğu" yönündeki ispat süreci olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kıymetli eşya ve evraklar için kasko/sigorta opsiyonunun önemine dikkat çekti:
MADDİ KAYIP TELAFİ EDİLİYOR
Kargo firmalarının sunduğu sigortalı gönderim seçeneği tercih edildiğinde, ürünün başına nerede ne gelirse gelsin vatandaş maddi kaybını doğrudan telafi edebiliyor.
YASA DIŞI ÜRÜN RİSKİNE DİKKAT
Faturası olmayan ya da yasal sınırların dışındaki ürünlerin kargolanmasının cezai sorumluluk doğuracağını belirten Çavuşoğlu, yasa dışı hiçbir ürünün kargo firmalarınca kabul edilmeyeceğini ve bunun bir suç teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.