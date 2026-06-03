Kargo hasarlarında tazminat almanın yolu belli oldu: Bu adımları atmayan yandı

YASA DIŞI ÜRÜN RİSKİNE DİKKAT

Faturası olmayan ya da yasal sınırların dışındaki ürünlerin kargolanmasının cezai sorumluluk doğuracağını belirten Çavuşoğlu, yasa dışı hiçbir ürünün kargo firmalarınca kabul edilmeyeceğini ve bunun bir suç teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.