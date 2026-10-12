Ortaca'nın Kargıcak Koyu mevkisinde meydana geldi. Trekking yapan Alman uyruklu turist Andre Korb, düşüp bacağından yaralandı.

Kargıcak Koyu’nda can pazarı: Alman turist için AFAD seferber oldu - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 araç ve 5 kişilik ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yürüyüş grubunda bulunan ve yaralandığı için ilerleyemeyen turiste ulaşıp kurtarma çalışması başlattı.

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Kargıcak Koyu’nda can pazarı: Alman turist için AFAD seferber oldu - Resim : 3

Ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana ulaştırılan Korb, bota teslim edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Korb, tedavisi için Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.