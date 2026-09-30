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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla açıklama yapan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Enes Çelik, kalp ve damar hastalıklarının önemli bir bölümünün sağlıklı yaşam alışkanlıkları, erken tanı ve risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebileceğine veya geciktirilebileceğine dikkat çekti.

Kalp ve damar hastalıklarının önemli ölüm ve hastalık nedenleri arasında bulunduğunu belirten Çelik, bu yılın temasının “Kalp Ritmini Kaçırma, Belirtileri Fark Et” olduğunu hatırlattı. Çelik, kalp ve damar hastalıklarına ilişkin belirtilerin göz ardı edilmemesi ve risk faktörlerinin zamanında kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Kalp hastalıklarının yalnızca ileri yaşlarda görülmediğine işaret eden Çelik; sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, aşırı tuz tüketimi, obezite, hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolün kalp sağlığını olumsuz etkileyen başlıca risk faktörleri arasında olduğunu belirtti.

Bazı risk faktörlerinin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebileceğine dikkat çeken Çelik, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, ani gelişen güçsüzlük veya konuşma bozukluğu gibi belirtiler zamanında fark edilmediğinde kalp krizi, inme ve kalp yetersizliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenli sağlık kontrolleri ve erken tanının önemini vurgulayan Çelik, vatandaşların kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerini düzenli olarak kontrol ettirmelerini önerdi. Tütün ürünlerinden uzak durulması, sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve ideal vücut ağırlığının korunmasının da kalp sağlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Aile hekimliklerinde kardiyovasküler risk değerlendirmelerinin yapılabildiğini hatırlatan Çelik, vatandaşların aile hekimlerine başvurarak risk değerlendirmesi yaptırabileceğini ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden sağlıklı yaşam konusunda danışmanlık alabileceğini belirtti.

Kalp sağlığını korumanın büyük ölçüde kişinin günlük yaşam tercihleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Çelik, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Kalbinizin ritmini kaçırmayın… Belirtileri fark edin, kalbinizi koruyun… Sağlıklı bir gelecek için bugün harekete geçin.”